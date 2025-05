Projected Dreams, un jeu de puzzles nostalgique, pour le 29 mai

Publié le Mercredi 14 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Souvenirs d'enfance...

Jeu de puzzles et d'aventure narrative, Projected Dreams est un petit jeu indépendant, développé par le studio suisse, de Zurich, Flawberry Studio et qui sortira sur PC, via Steam , le 29 mai prochain au prix de 14,79 €.Le jeu vous propose de "jouer" avec une lampe pour recréer des ombres. Au fil de vos réussites, vous allez découvrir l'aventure de Senka, à travers ses souvenirs, sa mémoire familiale, la perte de sa mère... Alors que Senka et sa mère avaient l'habitude, avant le coucher, de se raconter des histoires avec les jouets et objets de la chambre, en jouant avec les ombres, un déménagement et un nouvel emploi font que Senka se retrouve de plus en plus seule...Un jeu à ambiance, sans parole, basé sur la famille et les souvenirs. Un jeu surtout familial, que les développeurs vous proposent de découvrir dans une nouvelle bande-annonce.