Backrooms Level X, un jeu de survie et d'horreur

Publié le Mercredi 14 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Moi je connais d'autres types de Backrooms...

Backrooms Level X est un jeu de survie et d'horreur développé par un seul homme, José Manuel Conesa Hernandez, et on vous laisse deviner son origine, et édité par Firenut Games.Il sort le 29 mai sur PC, via Steam . Une sortie console, sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series, devrait suivre ensuite, plus tard dans l'année.Le jeu vous enferme dans un labyrinthe duquel vous allez tenter de vous échapper. Des pièces étranges, des puzzles à résoudre... et une présence... car oui, vous n'êtes pas seul dans ce labyrinthe...On vous laisse découvrir ce petit jeu à l'ambiance familaile, dans sa bande-annonce :