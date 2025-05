- L'extension Magic: The Gathering - Final Fantasy se dévoile en détails !

Publié le Jeudi 15 mai 2025 à 10:00:00 par Théo Valet

Une extension pensée pour les fans de la licence

Sélection de job : cette nouvelle capacité se déclenche lorsqu’un artefact entre sur le champ de bataille. Elle crée un jeton de créature Héros 1/1 incolore, auquel est directement attaché un équipement. Une mécanique qui ravira les amateurs de decks basés sur la création de jetons.

Créatures sagas : les sagas étaient déjà bien connues des joueurs, mais ici elles prennent une nouvelle forme… celle de créatures ! Ces cartes conservent leurs effets se déclenchant à chaque tour, mais peuvent désormais aussi attaquer ou bloquer, rendant leur présence sur le champ de bataille beaucoup plus dynamique.

Cartes double face : ces cartes, qui peuvent se transformer une fois certaines conditions remplies, sont de retour. Leur polyvalence stratégique les rendent très intéressantes !

"Tiered" : cette nouvelle mécanique permet de lancer un sort avec plusieurs niveaux d’effets selon la quantité de mana dépensée. Une flexibilité bienvenue pour s’adapter à toutes les situations en jeu.

Aventures : introduite précédemment, cette mécanique revient ici appliquée à des cartes de type "Thowns". Elle permet de jouer d’abord un sort alternatif (l’« aventure »), puis de lancer la carte sous sa forme principale plus tard.

Recyclage de terrains : une mécanique simple mais efficace qui permet de se défausser d’une carte pour aller chercher un terrain du même type dans son deck. Parfait pour optimiser sa courbe de mana.

En marge de l’événement PAX East, la prochaine extension de Magic: The Gathering, en collaboration avec la cultissime licence Final Fantasy, se dévoile enfin en détail.Prévue pour le 13 juin prochain, cette extension ambitieuse adapte l’univers riche de Final Fantasy en cartes jouables : personnages emblématiques, objets légendaires et moments cultes de la saga prennent vie dans Magic. Pas moins de 100 créatures légendaires issues des différents épisodes seront à collectionner.De nouvelles mécaniques… et quelques retours bienvenus. Qui dit nouvelle extension dit bien sûr nouveautés de Gameplay. Voici les principales mécaniques introduites ou de retour pour l'occasion :

L’extension comprendra également quatre decks Commander inspirés de grands épisodes de la saga : Final Fantasy VI, VII, X et XIV. Chacun proposera une plongée dans le lore du jeu correspondant, avec une construction pensée pour refléter son ambiance et ses mécaniques.





Enfin, pour accompagner la sortie, trois collections Secret Lair sur le thème de Final Fantasy seront mises en vente. Des éditions limitées, comme toujours, qui raviront les collectionneurs.

Tous les produits sont d’ores et déjà disponibles en précommande juste ici !

Vous pouvez retrouver la présentation de l'extension en détail juste en dessous.