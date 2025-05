- Le jeu de survie Omega Crafter est sorti

Publié le Jeudi 15 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Hi, Robot !

Après un peu plus d'un an d'accès anticipé, Omega Crafter vient enfin de sortir en version finale sur PC, sur Steam . Le jeu est développé par le studio Preferred Networks.Vous allez jouer un développeur dont le jeu est pourri par les bugs. Envoyé dans son monde virtuel, il va devoir les affronter, sachant qu'ils sont représentés par des monstres, mais aussi chercher à éradiquer le code malveillant qui nuit au jeu. Pour ce faire, il faudra réparer, reconstruire...Dans ce jeu de survie, vous devrez donc explorer les environs et récupérer des ressources. Pour vous aider, vous pourrez compter sur un petit robot auquel vous pourrez assigner des tâches qu'il effectuera automatiquement, comme par exemple couper des arbres, récupérer de la pierre, faire des planches, des outils, cultiver, cuisiner...Il faudra le programmer pour différentes tâches, un peu à la manière du programme Scratch enseigné en école primaire, pour rendre l'expérience simple et accessible à tous.