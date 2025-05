- Tennis Manager 25 est sorti

Publié le Jeudi 15 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ce ne sont pas des joueurs, juste des produits

Développé par le studio Rebound, Tennis Manager 25 sort aujourd'huir sur PC, via Steam, GoG ou l'Epic Games Store. Il sera proposé au prix de 35,99 €.Le jeu propose quelques 2000 tournois officiels, du circuit junior au circuit pro, quelques 5000 joueurs... et la possibilité de manager un futur champion et le guider tout au long de sa carrière.Vous allez créer votre propre académie (ou gérer une académie existante), gérer les infrastructure et le personnel, et même pouvoir, à terme, devenir le Captaine de l'équipe nationale.Vous pourrez, enfin, assister aux matchs et coacher votre joueur en temps réel.