- Barrage : le jeu de gestion est sorti

Publié le Vendredi 16 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Au doigt mouillé

Dans Barrage, vous êtes envoyé durant les années 20, après guerre, alors que l'Europe entamme sa reconstruction... Votre but est de construire les meilleurs barrages, tirer parti de leur puissance, et mener votre faction à la victoire en construisant le meilleur empire hydroélectrique.Il va falloir recruter les meilleurs personnels, les meilleurs professionnels, investir judicieusement dans des machines performantes.Ce jeu de gestion et de stratégie est développé par Cranio Lab. Il est le lauréat de l'International Gamers Awards.Barrage vient de sortir sur PC, sur Steam . Il est proposé à moins de 15 €.