Hideo Kojima et Fatih Akin en conférence sur la narration dans le cinéma et les jeux vidéo

Publié le Vendredi 16 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

C'est con, j'ai aquaponey ce jour-là !

Dimanche prochain, à 18h, Hideo Kojima et le réalisateur Fatih Akin seront en conférence à Cannes, allez comprendre pourquoi, pour parler de la narration dans le cinéma et les jeux vidéo.Ils expliqueront leur approche de la narration, comment travailler avec les acteurs, ce que la technologie leur apporte pour créer leurs mondes, la motion capture, et la passerelle entre jeu vidéo et cinéma.Au passage, on sait depuis longtemps, notamment, que Hideo Kojima aimerait tourner un film. Dieu nous en garde, cela dit.En tout cas, ayant dirigé des comédiens tels que Léa Seydoux, Norman Reedus et Mads Mikkelsen, il pourra parler des technologies tels que scanning, capture de performance et ADR.La conférence sera diffusée en ligne. Vous pouvez la voir sur :Twitch: https://www.twitch.tv/playstationfr YouTube: https://www.youtube.com/live/SxxK4CZ7Noo