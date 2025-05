- Superman : découvrez la nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 16 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Wouf

La nouvelle bande-annonce de Superman a été diffusée et elle divise très largement la rédaction. Sylvain et Théo son tellement à fond qu'ils ont décidé de mettre leur slip par-dessus leur pantalon (ce qui nous a permis de découvrir que Théo a toujours des sous-vêtements Pat Patrouille).Vincent, Walid et moi sommes beaucoup plus dubitatifs. Un supertoutou, vraiment ?Et ça ne partirait pas un peu dans tous les sens, ad nauseam ?Sinon, rien de changé. Le film sortira le 9 juillet prochain au cinéma. Signé DC Studios et Warner Bros Pictures, il sera réalisé par James Gunn.Exit Henry Cavill. C'est David Corenswet (TWISTERS, Hollywood ) qui reprend le rôle de Superman. Il sera accompagné de Rachel Brosnahan ( La Fabuleuse Mme Maisel ) dans celui de Lois Lane et Nicholas Hoult (la saga X-MEN, JURÉ N°2) dans celui de Lex Luthor, et le reste du casting réunit Edi Gathegi ( For All Mankind ), Anthony Carrigan ( Barry, Gotham ), Nathan Fillion (la saga LES GARDIENS DE LA GALAXIE, THE SUICIDE SQUAD), Isabela Merced (ALIEN ROMULUS), Skyler Gisondo (LICORICE PIZZA, BOOKSMART), Sara Sampaio (RENDEZ-VOUS À MINUIT), María Gabriela de Faría ( The Moodys ), Wendell Pierce (SELMA, Jack Ryan ), Alan Tudyk ( Andor ), Pruitt Taylor Vince (BIRD BOX) et Neva Howell (GREEDY PEOPLE).