- Kvark, le FPS rétro est sorti sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 16 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'Europe de l'est des années 80...

Kvark est un FPX S rétro développé par Latest Past et édité par Perun Interactive. Il est sorti en octobre dernier sur PC et il vient de débarquer cette fois sur consoles. Vous le trouverez à prix tout doux (moins de 15 €) sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu tire son inspiration dans les classiques tels que Half-Life et BioShock.Il vous envoie explorer une étrange base souterraine qui s'écroule au fur et à mesure que vous avancez... le tout dans une ambiance Tchécoslovaquie des années 80.Au menu, de nombreux ennemis et créatures vont croiser votre chemin...