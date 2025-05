- Locomoto, le mignon jeu de train débarque sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 16 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ouiiiii Go !

Locomoto est un petit jeu de train, mignon, sorti sur PC il y a quelques semaines. Il est développé par Green Tile DIgital. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est annoncé sur Nintendo Switch pour le 26 juin prochain.Dans Locomot, vous allez incarner un conducteur de train.Il va falloir non seulement vous occuper de votre train, l'aménager, le personnaliser... mais aussi vous occuper de vos passagers. Il faut que chacun atteigne sa destination dans le meilleur environnement et confort possibles.Vous pourrez ajouter des wagons, discuter avec les voyageurs, et vous récupèrerez des vêtements et accessoires pour personnaliser votre personnage au fil de vos voyages.Le tout avec des graphismes enfantins, mignons, avec une chouette ambiance.