Le Pokémon GO Fest débarque à Paris en juin

Publié le Vendredi 7 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours vivant, toujours debout

Un prochain Pokemon Go Fest aura lieu à Paris, en France, ou du moins en région parisienne puisque c'est au Parc de Sceaux que Niantic donne rendez-vous aux joueurs, du 13 au 15 juin prochain.Les billets sont d'ores et déjà en vente. Il vous en coûtera 22 € jusqu'au 2 avril, 27 € après...Faut aimer.Pour la première fois dans Pokémon GO, les Dresseurs pourront tenter de capturer Volcanion. Les Dresseurs détenteurs d'un ticket pourront effectuer des Recherches Spéciales exclusives.Des Raids cinq étoiles mettant en scène l'Épée couronnée Zacian et le Bouclier couronné Zamazenta sont aussi prévus.