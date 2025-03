- Eldrador Creatures: Shadowfall, le jeu basé sur les figurines Schleich est sorti

Publié le Vendredi 7 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On peut avoir les figurines ?

Eldrador Creatures: Shadowfall est un jeu signé Wild River Games qui met en scène des figurines de la marque Schleich. C'est la suite de Eldrador Creatures, sorti en 2020.Les joueurs devront sauver le monde face à une menace qui envoie des monstres. Entre humour et action, les combats au tour par tour sont destinés à un large public. Le jeu se veut autant sympathique pour les novices que pour les habitués du genre.Le jeu vient de sortir sur PS4, PS5, PC et Nintendo Switch.Plus de 20 créatures à travers 10 niveaux vous attendant dans le jeu. Notez qu'une édition physique est disponible sur PS5 et Nintendo Switch.