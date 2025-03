- Monster Energy Supercross 25 s'offre un nouveau trailer

Publié le Vendredi 7 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça sent le gaz(oil)

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game sortira le 10 avril prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est toujours signé du studio/éditeur italien Milestone.Le jeu proposera les pilotes et écuries sous licence officielle Monster Energy Supercross 25, et proposera aussi des circuits inédits, créés par les développeursEnfin, on nous promet une mise à jour graphique importante, via l'Unreal Engine 5, une IA neuronale avancée, un gameplay plus réaliste et immersif, avec une nouvelle gestion de la moto et un meilleur contrôle des mouvements, sans oublier un système dynamique de déformation du terrain avec des ornières évolutives..Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle met l'accent sur les coulisses et les fonctionnalités les plus attendues.