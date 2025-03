- Lauréats des Pégases 2025

Publié le Lundi 10 mars 2025 à 10:15:00 par Marie Vallée

De la Perse à la Provence

La 6ème cérémonie des Pégases à eu lieu le 6 mars au soir à la Cigale. Cette cérémonie a pour but de récompenser les studios et personnalités qui ont contribué au rayonnement de l’industrie française du jeu vidéo en 2024. C’est un total de 18 Pégases qui ont été remis cette année. Le détail de tous les lauréats est à retrouver sur le site officiel

Nous pourrons retenir de cette cérémonie la rafle de prix par Prince of Persia : The Lost Crown. Le jeu du studio Ubisoft Montpellier a remporté 4 Pégases : Meilleur Jeu Vidéo, Meilleur Univers Sonore, Meilleur Game Design et Meilleur Accessibilité. Dans ce jeu de plateforme aux combats intenses et aux défis temporels le joueur incarne Sargon, un guerrier d’élite à la recherche du Prince Ghassan dans un monde où le temps se dérègle. Le jeu sorti en janvier 2024 avait été acclamé dès sa sortie aussi bien par le public que par la critique.



Côté indépendant, c’est Caravan SandWitch qui a remporté le prix de Meilleur Jeu Vidéo Indépendant. Le jeu développé par Plane Toast et édité par Dear Villagers a en plus de cela aussi pu repartir avec le Pégase de Meilleur Premier Jeu Vidéo. Dans ce jeu d’aventure et d’exploration dans lequel on explore un monde de science-fiction inspiré des paysages de la Provence à bord d’un van.

Pour cette cérémonie, des studios venant des 4 coins de la France étaient présents : Paris avec la présence de Don’t Nod, Bordeaux avec Asobo Studio, Lyon avec Passtech Games, Lille avec Ankama et bien d’autres encore. Les écoles de formations étaient elles aussi présentes avec E-Artsup, Isart Digital et Rubika dont les projets étaient en lice pour le prix du Meilleur Jeu étudiant.

Ensuite, nous pourrons noter la présence de Clara Chappaz, la secrétaire d’Etat chargée du Numérique. Elle est venue pour

échanger et remettre le Prix de la Personnalité de l’année à Romain de Waubert, le cofondateur du studio Amplitude.

Enfin, diverses exclusivités ont été dévoilées au cours de cette cérémonie :