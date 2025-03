Death Stranding 2: On the Beach pour le 26 juin

Publié le Mardi 11 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Après un premier opus oscillant entre le pénible et le consternant, Hideo Kojima remet le couvert avec Death Stranding 2: On the Beach.Le jeu vient d'être annoncé pour le 26 juin, sur PS5. Vincent, qui s'occupera du test parce qu'il n'a pas le choix, en frétille d'avance.Les précommandes, pour les 3 du fond qui veulent absolument jeter leur argent par les fenêtres, débuteront le 17 mars à 10h.Un nouveau trailer, devant lequel tout le monde semble se toucher le kiki, a été diffusé.Pour ne rien arranger, la musique sera signée Woodkid. Un clip avec des images du jeu a été publié.