(TEST) Split Fiction (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 11 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La vie à deux

Le plus compliqué, finalement, c'est de trouver un ami. Voilà comment pourrait-on résumer l'expérience de Split Fiction. Un jeu à jouer à deux. Impérativement. Et surtout, on vous le conseille, à jouer à deux dans la même pièce. C'est tellement mieux...Split Fiction, c'est de l'amitié en barre, couplé à un jeu intelligent, bien foutu, bourré de bonnes idées, originales qui plus est.Bref, ça sent le jeu qui va remporter plein de prix, qui va faire l'unanimité et qui laisse présager un avenir radieux pour le studio Hazelight.Et c'est tant mieux. Le marché du jeu vidéo en a bien besoin.