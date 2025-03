Leila, une aventure narrative poignante

Publié le Mercredi 12 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ophélie sauvée des eaux

Développé par Ubik Studios et édité pr Astrolabe Games, le jeu Leila est un point'n click narratif qui sortira le 7 avril prochain sur PC, puis le 17 avril sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series.Leila est une jeune femme qui va revivre les moments importants de sa vie. Entre casse-têtes et rencontres, elle va revivre les émotions les plus fortes de son existence, explorer sa propre personnalité et s'aventurer dans des thèmes tels que la confiance, l'amour, l'amitié...Dans des décors dessinés à la main, vous allez plonger dans une aventure existentielle pleine de poésie.