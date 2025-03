- Steel Hunters en accès anticipé le 2 avril

Publié le Mercredi 12 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu gratuit

Wargaming, à qui l'on doit déjà les célèbres World of Tanks ou World of Warships, développe actuellement Steel Hunters, un shoot à base de mechas.Le jeu sera Free-to-play et utilisera des mécaniques de Battle Royale doublées d'extraction.Des batailles géantes, avec des méchas baptisés Hunters, chacun ayant ses propres caractéristiques, ses propres armes, ses propres compétences et son propre style de jeu. Bien entendu, un système de progression permettra de faire évoluer son Hunter préféré.Le jeu sera proposé en accès anticipé dès le 2 avril prochain.Pour plus d'infos quant à son inscription, rendez-vous sur le site officiel