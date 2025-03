- Lâ€™Amerzone â€“ Le Testament de lâ€™Explorateur en prÃ©commande

Publié le Mercredi 12 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

26 ans après...

Initialement prévu au mois d'octobre dernier, le jeu L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur sortira finalement le 24 avril prochain. Il s'agit, pour rappel, d'un remake du jeu d'aventure éponyme conçu par Benoît Sokal, créateur de la saga Syberia, et sorti en 1999.Les précommandes numériques sont d'ores et déjà ouvertes. Le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est d'ailleurs dispoible dès à présent sur ces 3 plateformes.Le jeu est un mélange d'exploration et d'aventure, de type point'n click, dans lequel vous incarnerez un journaliste intrépide, avec pour objectif de trouver l'oeuf de l'oiseau blanc et de le ramener en Amerzone à bord de l'hydraflot.Une vidéo comparative a été dévoilée. Bof, y'a pas grand changement, hein ?