- Clean Up Earth annoncé pour début 2026

Publié le Vendredi 18 juillet 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Tout nettoyer sur des serveurs qui chauffes

Clean Up Earth, développé par Magic Pockets, est un jeu de simulation où les joueurs seront déplacés dans les endroits les plus emblématiques de la nature. Avec un aspirateur high-tech entièrement personnalisable, les joueurs devront nettoyer ces endroits. Nettoyez et recyclez les déchets, pour restaurer la beauté naturelle des lieux.Il sera possible de jouer avec 3 amis, ou sur des cartes partagés avec 10 joueurs et bien sûr en solo pour profiter des paysages disponible dans ce jeu.Magic Pockets envisage également de faire de Clean Up Earth une plateforme porteuse de changement réel, en nouant des partenariats et des initiatives qui vont au-delà du jeu.La campagne Kickstarter sera lancée plus tard pour financer les fonctionnalités supplémentaires et garantir une sortie sur consoles.Clean Up Earth sera disponible début 2026.