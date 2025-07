RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : Désormais disponible

Publié le Vendredi 18 juillet 2025 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Colabo de robot !

Le « New Guy in Town » a été vaincu, mais le crime continue d'envahir les rues. Une lueur d'espoir émerge du dernier projet de l’OCP : l’OmniTower – un immense complexe résidentiel conçu pour le bien-être des habitants du Vieux Detroit. Mais lorsqu’un groupe de mercenaires surentraînés et équipés d’armes de pointe prend le contrôle du bâtiment et en fait sa forteresse mortelle, RoboCop doit intervenir et stopper leurs plans de déstabilisation de l’ordre public.est une nouvelle aventure indépendante de. Le jeu est un RPG FPS d'action solo dans lequel il est de votre devoir d'accomplir votre mission. Atteignez le dernier étage tant bien que mal pour atteindre votre but. Préparez-vous à affronter une nouvelle génération d’ennemis : l’OmniTower regorge de dangers high-techs. Des drones volants aux robots explosifs ou aux tourelles antipersonnel, chaque étage est truffé de pièges mortels. Les troupes militaires d'élite sont lourdement armées. Attendez-vous à affronter des escouades blindées et équipées de miniguns, des forces spéciales dotées de jet packs, ou encore des ennemis armés de katanas plus proche de machines que d’humains. Libérez la force inégalée de RoboCop pour exécuter des finish moves dévastateurs. Qu’il s’agisse d’écraser le crâne d’un adversaire contre un mur de béton ou contre le distributeur de sodas le plus proche.RoboCop: Rogue City - Unfinished Business est un jeu développé par Teyon et édité par Nacon. Il est désormais disponible sur PC via Steam au prix de 29,99€ mais aussi sur Playstation 5 et Xbox Series.