Fretless - The Wrath of Riffson : Désormais disponible sur Steam

Publié le Vendredi 18 juillet 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Du rock à la guitare acoustique ?

Incarnez Rob, un musicien sympathique qui tente de rétablir l'harmonie dans un monde désaccordé où des méchants loufoques corrompent la musique. Rick Riffson, patron de la société maléfique Super Metal Records, utilise le concours Battle of the Bands pour étendre son emprise sur la moindre note, le moindre accord et la moindre chanson, en piégeant les meilleurs musiciens et posséder leurs âmes.est un RPG solo jeu de rythme en tour par tour. Embarquez dans une aventure avec Rob et ses amis rockeurs pour mettre fin aux plans de SMR. Restez vigilant pendant votre voyage, les sbires diaboliques de Riffson, ses hybrides d'instruments monstrueux et des animaux musicaux légendaires essaieront de se mettre en travers de votre chemin ! Explorez ce monde musical pour ajouter des riffs de malade à votre jeu, et maniez votre puissante guitare pour déclencher des attaques crescendo dans des combats épiques. Soigneusement composé par Ritual Studios, Fretless est une aventure en pixel-art qui se déroule dans l'univers musical rock de Rob Scallon et de ses amis. On y retrouve beaucoup de musiciens internationaux tels que Rob Scallon, Northlane, Andrew Huang, Davie504, Cult of Luna, Rabea Massaad, Yvette Young, Mary Spender, King Yosef et Ola Englund.est un jeu développé par Ritual Studios et édité par Playdigious Originals. Le jeu vient enfin de sortir sur PC via Steam au prix de 14,79€.