LE CHAT CHAPEAUTÉ dévoile sa première bande-annonce

Publié le Vendredi 18 juillet 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça va miauler dans les chaumières

Le Chat chapeauté ou Dr Seuss : Le chat dans le chapeau au Québec (The Cat in the Hat) est un film américain de Bo Welch, sorti en 2003. Il est adapté du livre éponyme du Dr Seuss qu'il a largement popularisé. On y retrouve un chat avec son chapeau magique prêt à montrer à deux adelphes que l'on peut s'aimer, s'entraider et s'amuser à travers une aventure délirante.Mais c'est cette année en 2025 que ce personnage très haut en couleurs fait son retour. En effet, un film d'animation reprennat les aventures du célèbre personnage vient d'être annoncée et une bande annonce dévoilée. Dans le film, notre héros s'embarque pour sa mission la plus délicate de sa carrière pour le compte de l'I.I.I.I (Institut Instituant l'Imagination et l'Inspiration) : redonner le sourire à Gabby et Sebastian, tous deux frère et sœur, qui ont beaucoup de mal à s'adapter à leur nouvelle vie depuis qu'ils ont déménagé. Réputé pour ses excès en tout genre, notre spécialiste de la pagaille joue sans doute ici sa dernière carte : prouver qu'il est à la hauteur de la tâche ou… perdre à jamais son chapeau magique !Réalisé par Alessandro Carloni et Erica Rivinoja, LE CHAT CHAPEAUTÉ, tout premier long métrage produit par Warner Bros. Pictures Animation, sortira au cinéma le 25 février 2026. Il sera distribué par Warner Bros. Pictures.