The Blind Warrior : Vient d'être annoncé

Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Des épées très émoussées quand même

À l'ombre de la domination coloniale néerlandaise à Java dans les années 1860, Barda Mandrawata, un guerrier autrefois pacifique, est plongé dans les ténèbres après qu'un événement tragique a coûté la vie à sa bien-aimée. Jurant vengeance, Barda se lance dans un périlleux voyage à travers des terres déchirées par la guerre, des jungles hantées et des ruines antiques pour traquer les responsables.est un jeu d'action-aventure solo à la troisième personne basé sur la bande dessinée indonésienne « Si Buta dari Gua Hantu ». Le jeu propose des combats brutaux avec de multiples armes et des combats au corps à corps, incluant combos mixtes, blocages, parades, furtivité et éliminations furtives. Grâce à un système visuel unique représentant les sens aveugles, les joueurs peuvent scruter l'environnement pour détecter les ennemis et résoudre des énigmes.est un jeu développé et édité par Rizero Studios. Il vient d'être annoncé mais dispose déjà d'une page Steam pour les plus curieux.