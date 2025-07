Kaku - Ancien Seal : sortira le 17 Octobre sur consoles

Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Un narrateur aussi vieux que mon maître de stage

Le monde dans lequel vous évoluez a été créé jadis par le puissant Créateur Saga, une entité divine ayant façonné l’équilibre à travers les quatre éléments. Mais un jour, une force mystérieuse surgit d’un monde provoquant un cataclysme : Saga disparaît et les âmes élémentaires se dispersent. Le monde se brise en quatre régions singulières, chacune tombée sous le joug de seigneurs élémentaires corrompus. Incarnez Kaku, un jeune garçon solitaire vivant dans les montagnes enneigées, soudainement propulsé dans une aventure légendaire par une prophétie oubliée.est un jeu d’action aventure en monde ouvert combinant exploration, énigmes et combats en solo. Déjà disponible sur PC depuis Juillet 2024, le jeu fait son arrivée sur consoles. Grâce à un arbre de compétences, créez votre propre style de combat et maîtrisez les éléments. Mais vous ne serez pas seul dans votre quête. En effet, quoi de mieux qu'un ami pour faire la route ? Vous serez donc accompagné de Piggy, votre cochon volant aussi vif qu’attachant avec qui vous pourrez combattre et nouer un lien fort.est un jeu développé et édité par BINGOBELL. La version PC est déjà disponible sur Steam et les versions consoles (PS5 et Xbox Series) feront leur apparition le 17 Octobre 2025.