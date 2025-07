Gaucho and the Grassland : Désormais disponible sur Steam

Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 11:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Fière d'être Gaucho

Vivez l’incroyable expérience d’être un Gaucho, un cow-boy latin, prenez soin de votre propre terre, de vos animaux, des habitants et de vos plantations.est un jeu d'aventure et de gestion solo. ici, l'accent est mis sur le soin de vos animaux, depuis la construction d'endroits parfaits pour les abriter jusqu'à leur élevage afin que votre terre puisse disposer de plus de ressources. Aux côtés de votre cheval et de votre fidèle chien, explorez différents biomes à tout moment et dans toutes les conditions météorologiques. Augmentez votre charisme, pour débloquer de nouveaux chemins et ressources, en aidant les résidents et en faisant évoluer votre ferme. Tout au long de l'aventure, vivez des missions incroyables pour sauver les légendes du folklore latin.est un jeu développé et édité par Epopeia Games et qui est disponible sur PC via Steam de puis le 16 Juillet au prix de 19,50€.