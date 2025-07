Street Fighter™ 6 - Year 3 Ultimate Pass : Sagat rejoint le combat

Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Le spécaliste des pied-bouches

Vétérans et nouveaux venus vont pouvoir régner en maître (ou au moins essayer…) en incarnant le redoutable Sagat dans Street Fighter 6. Connu pour avoir été le boss final du tout premier Street Fighter, et un fidèle absolu de la série depuis, Sagat possède une palette de coups inspirée du muay-thaï, un art martial et un sport de combat originaire de Thaïlande, avec supplément boules de feu ! Sous le règne de Sagat, un nouveau stage appelé Proud Spire sera également disponible, proposant un paysage apaisant avec un temple et une statue de Bouddha en arrière-plan.est un contenu aditionnel au jeu Street Fighter 6 déjà disponible depuis le 2 Juin 2023. Le Year 3 Ultimate Pass propose, 4 personnages supplémentaires (Sagat, C. Viper, Alex, Ingrid), 4 couleurs supplémentaires : Couleurs 3 à 10 pour la tenue 1, 4 tenues supplémentaires : Tenue 2 (inclut les couleurs 1 à 10), 4 tenues supplémentaires : Tenue 3 (inclut les couleurs 1 à 10), 1 stages supplémentaires, Bonus : 5 800 Drive Tickets. Pour les sorties des personnages il faudra attendre le 5 Août pour débloquer la mise à jour de Sagat, automne 2025 pour la mise à jour de C. Viper, début du printemps 2026 pour la mise à jour d'Alex et fin du printemps 2026 pour celle d'Ingrid.est déjà disponible sur PC via Steam au prix de 49,99€ mais aussi sur Switch 2, PS4, PS5 et Xbox Series.