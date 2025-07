Copa City : un kick starter et une date de sortie

Publié le Vendredi 18 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Se faire de la thune sur les fans, tout un art

De grands clubs de football vous confient l’organisation de leurs matchs. Construisez la ville, gérez le stade et assurez animations, restauration et sécurité. Votre succès dépend du niveau de préparation.est un jeu de gestion et de simulation solo. Contrairement aux jeux de sports classiques, ici vous endossez le rôle de capitaine de la ville et gérez tout ce qui se déroule en dehors du terrain. Construisez des infrastructures, gérez la logistique et créez une fête footballistique inoubliable bien avant le premier coup de sifflet. Le moindre détail a son importance et chaque décision a des conséquences. Des lieux authentiques vont devenir votre bac à sable, chacun présentant des défis et des opportunités spécifiques. Les villes ont un nombre et des types de quartiers différents, des systèmes de transport distincts et des spécificités culturelles qui influent sur votre partie. Des clubs tels que le Borussia Dortmund, le Clube de Regatas Flamengo, Arsenal FC et le FC Bayern Munich, qui possèdent chacun leur philosophie, leurs traditions et leur culture, vous demandent de prendre soin de leurs supporters. Adaptez-vous aux demandes spécifiques de chaque club pour créer le meilleur évènement possible.est un jeu développé et édité par Triple Espresso S.A. Le jeu sortira le 26 Mars 2026 sur PC via Steam , Xbox Series et Playstation 5. Bien que le jeu soit déjà entièrement financé, il fait tout de même une campagne kick starter afin de continuer à lui apporter des améliorations.