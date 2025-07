Echoes of the End : Une sortie le 12 Août 2025

Publié le Vendredi 18 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Au pire demande à papa de te refaire un autre frère.

Vous incarnez Ryn, vestigiale maniant une magie certes puissante, mais aussi instable, alors qu'elle lutte pour sauver son frère des griffes d'un empire impitoyable et tyrannique. Collaborez avec Abram Finlay, un érudit et un explorateur tourmenté par son passé. Ensemble, vous lèverez le voile sur un complot susceptible de raviver les braises d'un antique conflit et de plonger Aema dans le chaos.est un RPG d'aventure et d'action. Le jeu vous invite à découvrir un monde de fantasy complexe, original, qui grouille de détails et inspiré des paysages Islandais. Accompagné de Abram Finlay, vous devrez résoudre des énigmes, mener des combats féroces et explorer les différents espaces pour retrouver votre frère. Un nouveau trailer de 17 minutes vient de paraître Pour fêter la sortie du jeu.Ce nouvel aperçu de gameplay se déroulant au début de l'histoire met en lumière plusieurs des piliers fondamentaux du jeu. Il présente les capacités de base de Ryn ainsi qu'un aperçu des types d'ennemis, des déplacements et des interactions avec l’environnement qui seront développés dans les chapitres suivants et grâce aux améliorations des personnages. Portée sur la confiance, le sacrifice et la rédemption, l'histoire se déroule en dix chapitres authentiques et remplis de cinématiques impressionnantes, de personnages mémorables et de décisions importantes.est un développé par Myrkur Games et développé par Deep Silver. Le jeu sortira le 12 Août 2025 sur PC via Steam , mais aussi sur Playstation 5 et Xbox Series.