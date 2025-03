Rogue: Genesia sort en version finale

Publié le Jeudi 13 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Kill'em all

Rogue: Genesia est un rogue-lite en 2D HD dans lequel vous incarnez Rog, une âme égarée mais puissante, réincarnée en humain. Le but est de sauver le monde, infesté par des vagues incessantes de monstres et de créatures infernales.Au fil de votre progression, et de vos morts, vous pourrez améliorer vos coméptences, bien évidemment. Et le but est de massacrer tout le monde.Le jeu vient de sortir de son accès anticipé et d'arriver en version finale, sur Steam . Une démo y est d'ailleurs disponible.Signé Ouadi Huard, un seul homme, le jeu est proposé à moins de 15 €.