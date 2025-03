Squirreled Away : jouez un écureuil

Publié le Jeudi 13 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Saloperies

Les écureuils sont des saloperies de rongeurs qui ruinent vos noisetiers et propagent plein de maladies. Moi je les écrase avec ma voiture et criant "dans vos gueules, Tic et Tac !".En attendant, vous allez pouvoir en devenir un dans le nouveau jeu développé par le studio Amplifier Studios. Un jeu édité par Far Seas, annoncé sur PC, via Steam , pour le 28 mars prochain.Vous allez pouvoir vous promener dans un parc, sauter de branche en branche, récolter de la nourriture, croiser de nouveaux animaux, et même construire votre propre maison.Le jeu est proposé avec des graphismes dans le style animation. Une démo est d'ores et déjà téléchargeable gratuitement.