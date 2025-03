All That Glitters, un jeu à tester absolument !

Publié le Jeudi 13 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

C'est français !

Petit jeu français, développé par un tout petit studio berruyer, All That Glitters est un jeu narratif d'une durée d'environ une heure, dans lequel vous allez devoir fouiller une rivière polluée, à la recherche de pépites d'or...Vous allez découvrir plein d'autres choses, avoir des hallucinations, chercher de quoi repousser cet être qui revient chaque année, sans cesse : l'abruti.Un jeu original, un peu barré, par un tout juste studio, à peine monté (pas complètement, d'ailleurs), qui veut proposer des petits jeux, accessibles, pas chers, narratifs avant tout.On suit de près et surtout, on vous le recommande vivement, parce que c'est français, merde à la fin.A voir sur Steam