FATE: Reawakened est sorti

Publié le Jeudi 13 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

La base du dungeon crawler

Gamigo et le développeur Tableflip viennent de sortir un remaster complet pour la série originale des jeux FATE. Les 4 jeux sont donc désormais disponibles sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Retrouvez, donc, FATE, mais aussi FATE: Undiscovered Realms, FATE: The Traitor Soul et FATE: The Cursed King avec des graphismes améliorés, un support pour la manette mais aussi dans de nouvelles langues pour la première fois : Espagnol, Allemand, Français, Coréen, Japonais et Chinois Simplifié.L'occasion de découvrir ces Dungeon Crawlers dans de meilleures conditions.