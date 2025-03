Pocket Wheels : un jeu de petites voitures

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Retombez en enfance

Entre plateformes et courses, le jeu Pocjet Wheels vous met aux commandes d'une petite voiture. A vous de traverser les circuits, explorer les environnements, atteindre les endroits impossibles grâce à votre grappin, déployer des ailes pour planer, récupérer des trésors, accumuler les pièces d'or...Avec un soupçon de Hot Wheels, mais doté de graphismes façon dessins, aux textures basiques, le jeu veut avant tout vous ramener en enfance.Développé par un seul homme, Florian Wolf, et édité par Deck13, le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch en 2026. On a le temps, donc.Sachez qu'une démo est disponible sur PC, via Steam