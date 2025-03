Black Desert lance son serveur hardcore

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Plus dure sera la chute

Si vous voulez vous frotter à l'impossible, Black Desert vous propose de rejoindre son tout nouveau serveur Hardcore. Ce jeu, entre PvP et PvE, vous plonge via ce serveur dans des combats plus épiques, plus difficiles, plus mortels.Les monstres sont plus puissants et l'apparition aléatoire de deux d'entre eux, Laytenn et Puturum, devrait compliquer les choses. Ils permettront toutefois de récupérer des objets de valeur et des points de survie.Un scénario de type Bataille Royale, intitulé Brume Ténébreuse, sera aussi de la partie.Une nouvelle vidéo explique la marche à suivre pour survivre dans ce nouveau serveur Hardcore, comment y naviguer, comment gagner des points de survie, de quête, et accumuler de l'Honneur qui permettra d'acheter des récompenses.