War Robots: Frontiers, un nouveau mecha disponible

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un de plus

Suite de War Robots, sorti en 2014 sur mobile et PC, le jeu War Robots: Frontiers est disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series depuis le 4 mars dernier. Il est accessible via le launcher My.Games également.Le jeu est développé par le studio Pixonic et édité par MY.GAMES. Et ils nous informent du lancement d'un nouveau mecha, intégré gratuitement au jeu et présenté en vidéo.Ce nouveau Mecha est appelé le Cyclops et intègre un rayon de la mort qui transforme les adversaires en poussière.Pour rappel, le jeu est un mecha shooter en ligne.Trois megacorporations s'affrontent. A vous de chosiir votre camp. Vous pourrez stocker 5 machines dans votre hangar et les personnaliser à l'aide de plus de 60 pièces d'équipement, plus de 20 armes et 3 châssis.