- Dune : Awakening, découvrez Arrakis

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sous les pavés, la plage

Annoncé comme le plus gros jeu sur l'univers de Dune jamais créé, Dune : Awakening sera disponible dès le 20 mai prochain. Ce nouveau MMORPG est signé Funcom et sortira d'abord sur PC. Il sortira sur PS5 et Xbox Series plus tard.Il s'agit d'une version alternative des livres et des films de la licence Dune, puisque les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage. Vous pourrez y créer des guildes, construire des bases, piller des ressources et mener des batailles pour instaurer votre contrôle sur l'épice.Vous pourrez aussi customiser votre personnage et faire évoluer ses compétences pour devenir expert dans un domaine précis ou bien être un bon touche à tout. Vous devrez déterminer les origines de votre héros, sa caste et son mentor parmi un Maître d’armes, une Bene Gesserit, un Mentat ou un Soldat. Ce choix vous fera débuter dans une école spécifique, mais toutes seront disponibles plus tard dans l’aventure pour que vous puissiez choisir vos compétences préférées et les associer entre elles.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle met l'accent sur la planète Arrakis et son immensité. Même désertique, elle offre tout de même des environnements variés. Des labos abandonnés et des épaves de vaisseaux seront aussi à visiter.