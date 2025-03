- Baptiste : le jeu d'horreur psychologique se dévoile encore

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

J'ai un arrière-grand-père qui s'appelait Baptiste

Quand t'as pas de bol dans la vie, ben... t'as pas de bol. Après la perte de son mari, Sara déménage, avec son fils Tom, dans le petit hameau de Shore Cliff, en Angleterre.Mais dans leur nouvelle maison, ils trouvent, enfermée dans une vitrine, une poupée nommée Baptiste et un mot : "Ne libérez jamais la poupée".Et devinez ?Vous allez incarner Tom, le gamin qui va devoir survivre et retrouver sa mère. Oui mais dans quel état ?Baptiste sort cette année sur PC, Xbox Series et PS5. En attendant, une démo est disponible sur PC, sur Steam Une nouvelle vidéo a été dévoilée.