- Midnight Murder Club, disponible sur PC et PS5

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

Chat !

Midnight Murder Club est un jeu de cache-cache développé par Velan Studios, disponible dès à présent sur PC et PS5 en accès anticipé.Le jeu est crossplay, donc jouable ensemble indépendamment de la version que vous possédez. Il est vendu moins de 20 €.Jusqu'à 6 joueurs vont s'affronter avec pour tout équipement une lampe-torche et un pistolet.Cinq modes sont proposés : Chacun pour soi, vol nocturne (récupérer des crânes et les mettre dans son coffre-fort), match par équipe, chasseurs de tête (2v2, une équipe chasse l'autre) et Jokers (des cartes permettent de changer les règles et les effets).