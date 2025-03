Cthulhu Keeper : le jeu tactique lovecraftien en playtest !

Publié le Mardi 18 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu familial ?

Cthulhu Keeper est un jeu de tactique en temps réel et de construction de donjon dans lequel vous allez devoir convertir les infidèles à votre religion monstrueuse.Nous sommes dans les années 20, vous êtes un gourou et vous allez invoquer des créatures, organiser votre donjon, l'améliorer au fil de l'expérience glanée, créer des pièces destinés à certains rituels, à certains types de monstruosités, récupérer des livres pour de nouveaux rituels, et j'en passe...Les sectes rivales et la Police chercheront à vous abattre, il faudra donc bien penser à vous protéger des attaques.Développé par Kuuasema, le jeu sort en playtest. Inscrivez-vous pour mettre les mains dessus. Pour ça, rendez-vous sur la page Steam du jeu.