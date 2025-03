- Monaco 2 : le jeu de braquage débarque le 10 avril

Publié le Mardi 18 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vol de luxe

Développé par Pocketwatch Games et édité par Humble Games, Monaco 2 fait suite à... Monaco. Il s'agit une nouvelle fois d'un jeu de braquage... mais en mieux.Vue en 3D isométrique, niveaux générés aléatoirement... vous allez devoir effectuer des vols dans la belle - et luxueuse - ville de Monaco.Vous allez devoir déjà recruter les meilleurs des meilleurs. 4 joueurs peuvent former une équipe. 8 personnages différents sont à choisir, chacun avec son propre style et ses propres compétences. Vous pourrez même changer de personnage en cours d'action pour faire face à des situations imprévues.Enfin, il faudra palanifier le braquage en étudiant les lieux...Sortie prévue sur PC, Xbox Series et PS5 le 10 avril prochain.