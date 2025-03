- Une nouvelle bande-annonce pour Hirogami

Publié le Mardi 18 mars 2025 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Des plis et des replis

Bandai Namco Singapour et Kakehashi Games ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour leur prochain jeu d’action-plateformes, Hirogami.La bande-annonce en dévoile un peu plus sur le monde et l’histoire mais présente surtout Hiro, le personnage joueur et sa capacité à se changer en origamis animaux.En effet, au fur et à mesure de l’histoire, Hiro pourra sauver différents amis qui lui octroieront des pouvoirs :Ama Jii, un vieil armadillo respecté qui lui donnera la capacité de rouler à travers les obstacles ou de se changer en boulet de canonBingley, une grenouille gentleman, qui lui permettra de sauter plus haut et de ralentir ses ennemis en les empoisonnantEt enfin Shaan Ti, un singe sans peur et sans reproche, qui lui permettra de réaliser de lourds combos et de se balancer de lianes en lianesHirogami s’élancera sur PC plus tard dans l’année et si, comme moi, la beauté et la fragilité d’un monde fait d’origamis vous attire, je vous conseille de garder un œil dessus.