- Empyreal, un nouvel ARPG qui sort le 8 mai

Publié le Mardi 18 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

La Tour Infernale

Développé par le studio anglais Silent Games, édité par Secret Mode, Empyreal est un nouvel Action RPG. Il est annoncé pour le 8 mai sur PC, Xbox Series et PS5. Il sera proposé au prix de 29,99 €.Le jeu vous envoie explorer un monolite géant, dans lequel vous allez devoir combattre des gardiens, dans un scénario mêlant mythologie, philosophie et révélations transcendantales (c'est pas moi, c'est le communiqué de presse qui le dit).Enfin, les développeurs promettent une histoire riche, de nombreux équipements pour modifier votre personnage et l'adapter à votre style de jeu, de nombreux PNJ, de nombreuses quêtes et des fins multiples...A suivre, donc.