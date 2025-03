- Police Shootout est sorti sur consoles

Publié le Mardi 18 mars 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Toute la puissance de cette génération exploitée au max

Pour une fois que ce n’est pas un simulateur… Police Shootout sort sur PS5 et Xbox Series et vous met dans la peau de Scott Price, nouvel arrivant dans la petite bourgade de San Adrino. Vous qui étiez habitué à la guerre des gangs d’une grande métropole, vous pensiez gagner un peu de calme, mais contre toute attente, ce nouveau poste mettra vos capacités de flic à l’épreuve.



Dans ce FPS, vos choix auront des conséquences sur le déroulement des missions et il faudra faire preuve de sang-froid dans les combats au tour par tour. Contrairement à la réalité, votre personnage pourra être pénalisé s’il abuse s’il frappe sur des personnes en fauteuil roulant ou s’il tue des enfants non-armés. Prenez les bonnes décisions, aidez la communauté, et vous saurez ce qui a mené au changement de vie de Scott.