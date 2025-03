- Aztecs: The Last Sun arrive enfin !

Publié le Mercredi 19 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On pourra sacrifier des enfants ?

Annoncé il y a quelques mois, Aztecs The Last Sun a galéré pour trouver un accord de distribution, semble-t-il, lâché par son ancien partenaire. Tout rentre dans l'ordre. Le studio de développement, Play2Chill, vient de signer un accord avec Toplitz Productions.Le jeu sortira donc dans les prochaines semaines, sur PC, via Steam Dans le jeu, vous allez devoir votre cité et la faire évoluer pour imposer votre domination. Pour cela, il faudra offrir des sacrifices aux dieux pour obtenir leur faveur, défendre son territoire face aux tribus ennemies... mais aussi, bien entendu, gérer et bâtir votre empire.Une toute nouvelle vidéo a été mise en ligne.