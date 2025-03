- Pixelshire : gestion et aventure cosy

Publié le Mercredi 19 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mignon tout plein

Dans Pixelshire, vous allez bâtir un nouveau village... qui rapidement deviendra une ville si vous arrivez à la faire fructifier. Mais ce n'est pas tout. Trouvez-vous un métier. Partez aussi à l'aventure explorer le monde, ramenez des trésors et des matières premières, faites-vous des amis parmi la population. Faites-vous de très bons amis et ils vous accompagneront durant vos explorations.Créez des bâtiments, des routes, des lacs, des rivières, déplacez des montagnes...Pixelshire vous propose de la gestion, de l'aventure, des combats.Le jeu est développé par Kappa Bits et édité par Merge Games. Il sortira le 8 mai prochain sur PC, via Steam . Il sortira plus tard sur PS5 et Nintendo Switch.