- Novocaine : la bande-annonce finale

Publié le Mercredi 19 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça va faire mal

Jack Quaid est à l'affiche de Novocaine, un film de Dan Berk et Robert Olsen. Niveau casting, on peut également citer Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacob Batalon, Betty Gabriel, Matt Walsh, Evan Hengst et Conrad Kemp.Le film sortira le 26 mars prochain au cinéma et une bande-annonce finale a été mise en ligne.Notez que le film cartonne aux USA : il s'est placé numéro 1 lors de sa sortie.On va y suivre l'histoire de Nate, un loser affublé d'un léger handicap : il est incapable de ressentir la douleur. Ce problème va devenir sa force lorsqu'il se lance à la poursuite des kidnappeurs de la fille de ses rêves...