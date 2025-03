Voivod: The Nuclear Warrior, un run and gun hard rock

Publié le Jeudi 20 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Let the music kill

Développé par Chaosmonger Studio, le jeu Voivod: The Nuclear Warrior se présente comme un run and gun mâtiné de metroidvania. Le jeu est attendu dans les prochaines semaines sur PC, via Steam Avec ses graphismes en pixel art, il lorgne vers une ambiance entre post-apo et hard-rock. Et c'est du groupe Vovoid dont il s'agit, le jeu s'inspirant de son univers.Vous devrez combattre des monstres cybernétiques, des seigneurs de guerre, des boss inspirés des pochettes d'album du groupe, vous débloquerez des armes et des capacités pour aller toujours plus loin, le tout, dans une ambiance années 90 avec, forcément, les morceaux du groupe.On a hâte d'en découvrir plus, notamment lors d'une bande-annonce qui ne devrait pas tarder à arriver.