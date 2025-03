(TEST) Assassin's Creed Shadows (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 19 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un opus satisfaisant malgré une écriture passable

L'écriture de ce test d'Assassin's Creed Shadows est sans doute un des moments qui m'aura le plus fait suer, dans ma longue carrière. Au sens propre, pas au sens figuré. Au sens propre parce que je l'ai écrit, réécrit, modifié, jeté, re-réécrit... sans jamais être tout à fait satisfait.Mon premier jet était très virulent envers l'écriture du jeu, le style, la narration, le scénario parsemé de petites incohérences totalement anormales pour un jeu de cette envergure. Je me suis rendu compte que j'en avais tartiné 4 pages, à base de nombreux exemples et que... bah, c'était un peu too much.Et puis le jeu n'est pas si mal.Oui mais bon sang de merde, l'écriture...Et puis, en discutant avec des amis ou des confrères (qui ne sont pas des amis, faut pas déconner non plus) qui ont déjà mis la main dessus, je me suis rendu compte que la plupart (pour ne pas dire la quasi-totalité) n'avait pas été gêné par la narration et qu'ils trouvaient, au contraire, l'histoire plutôt bonne.Serait-je donc un sale aigri ? Un despote trop exigeant ? Ou alors leur niveau d'exigence à eux est devenu si bas au fil du temps et des jeux médiocres qu'ils se contentent de peu ?La réponse est, bien entendu, la troisième explication, cela va de soi. Mais j'ai dû quand même repasser sur mon texte pour l'édulcorer un peu. Parce qu'on ne provoque pas en duel les scénaristes d'un jeu. C'est un peu extrême. Et on n'offre pas ses services gratuitement à Ubisoft pour remplacer les scénaristes des prochains opus. On peut, hein, se proposer, mais pas gratuitement, faut pas déconner.De réécritures en petites modifications par-ci par-là, la rédaction du test s'est étalée plus longtemps que prévu. Jusqu'à me relever la nuit pour rajouter ici une idée, là une mauvaise critique, là encore soulever un point positif...Jusqu'à cette putain de note qu'il faut donner. Et le système montre alors ses limites : je n'ai pas aimé cet opus. Mais ce n'est pas un mauvais jeu pour autant. Si je m'écoutais, je collerai un 3 étoiles et encore, en me forçant J'ai mis finalement plus. Pas par charité. Juste parce que, à bien y réfléchir, il le mérite quand même. Et ça, vous le comprendrez en lisant le test.