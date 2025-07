Lorestone : le premier label français dédié à la LitRPG

Publié le Mercredi 2 juillet 2025 à 09:45:00 par Clementine

Un nouveau concept

Lancé en novembre 2024 au sein du groupe Editis, Lorestone est le tout premier label éditorial en France consacré à la LitRPG (Literature Role Playing Game), un genre à la croisée de la fantasy, de la science-fiction et des mécaniques du jeu vidéo.Alors on pourrait se demander quelle est la différence avec un livre "dont vous êtes le héro" et à juste titre. Sauf que le lecteur ne fait pas de choix qui influencent l’histoire. Ce genre plonge le lecteur dans des univers régis par des règles explicites, directement inspirées des jeux vidéo. Points d’expérience, barres de vie, inventaire, compétences, arbres de talents… Tous ces éléments structurent la progression du récit et du héros.Ce label propose des formats papier pour proposer un prix attractif aux lecteurs mais aussi des ebooks et des livres audios pour s'adapter aux préférences de chacuns. Chaque univers est original et non issu d'une licence.En 2024, Lorestone a débuté son catalogue avec trois titres phares de la scène internationale, disponibles en papier, ebook et livre audio : Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman, Primal Hunter de Zogarth et System Universe de SunriseCV. Si vous souhaitez les découvrir ou bien tester différentes lectures, vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel de Lorestone